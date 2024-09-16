جامعة الدول العربية والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية

جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلان، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في القاهرة، اليوم الإثنين.
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