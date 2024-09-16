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جامعة الدول العربية والأمم المتحدة تبحثان تطورات الأوضاع في غزة والضفة الغربية

جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
الإثنين، 16-09-2024 05:20 م

الوكيل الإخباري-   بحثت جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، تطورات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، ومخاطر استمرار الحرب العدوانية على الاستقرار الإقليمي، خاصة في ضوء الأصوات الإسرائيلية التي تُنادي بالتصعيد على جبهة جنوب لبنان.

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جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلان، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، في القاهرة، اليوم الإثنين.

 
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