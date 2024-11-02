جامعة فلوريدا: 70 مليون أمريكي أدلوا بأصواتهم مبكرا في الانتخابات

وبحسب الجامعة فإن غالبية الناخبين في الولايات التي جمعت فيها هذه البيانات وصوتوا مبكرا هم من الديمقراطيين، حيث يتفوقون على الجمهوريين بنسبة 2.5%.
كما أن ربع المشاركين في التصويت المبكر لا ينتمون إلى أي حزب، وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن أغلب المصوتين تزيد أعمارهم عن 41 عاما، فيما يزيد عدد النساء المصوتات عن الرجال بنسبة 10%.
وأشارت الجامعة إلى انتهاء التصويت المبكر في بعض الولايات، بينما سيستمر في ولايات أخرى حتى يوم الأحد.
وتجدر الإشارة إلى أنه في الانتخابات الأمريكية السابقة، سجل عدد المصوتين مبكرا رقما قياسيا، حيث أدلى أكثر من 101 مليون شخص بأصواتهم عبر البريد أو بشكل شخصي قبل أيام من موعد الانخابات التي عقدت 3 نوفمبر 2020، وذلك على خلفية جائحة كورونا.
آنذاك، اتهم دونالد ترامب الديمقراطيين بالتزوير بسبب العدد الكبير من الأصوات التي أرسلت بالبريد، لكن في هذه الدورة الانتخابية، يحث الجمهورين أنصارهم على التوجه المبكر إلى مراكز الاقتراع.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة المقبلة في الولايات المتحدة في الـ5 من نوفمبر الجاري، وسيتنافس ترامب وهاريس على منصب رئيس الدولة.
-
أخبار متعلقة
-
حزب الله يستهدف قاعدة إسرائيلية برشقة "نوعية" ويوم دامٍ في بعلبك
-
الجبهة الداخلية الإسرائيلية تطالب السكان بالتزام الملاجئ
-
اليونسكو: جرائم قتل الصحفيين تبقى بلا عقاب إلى حد كبير
-
مسؤولون أمريكيون يحددون كم من الوقت ستصمد قوات كييف
-
البنتاغون ينشر مدمرات للصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط
-
البيت الأبيض يرفض التعليق على أنباء هجوم إيراني محتمل على إسرائيل
-
بري يعلن فشل المبادرة الأمريكية لوقف النار بين لبنان وإسرائيل
-
ترامب يضع الأساس للطعن في نتائج انتخابات 2024 في حالة الخسارة