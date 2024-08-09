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جامعة كولومبيا تعلن استقالة 3 مسؤولين بزعم معاداة السامية

طلاب وأساتذة ومسؤولون في جامعة كولومبيا تظاهروا على مدى شهور
طلاب وأساتذة ومسؤولون في جامعة كولومبيا تظاهروا على مدى شهور تنديدا بالحرب




 

الجمعة، 09-08-2024 05:35 م
الوكيل الإخباري-   أعلن متحدث باسم جامعة كولومبيا الأميركية في وقت متأخر من أمس الخميس استقالة 3 مسؤولين سبق أن شاركوا فيما وصفته الإدارة بـ"تبادل مزعج لرسائل نصية شملت تكرار استعارات قديمة معادية للسامية".

ووُضعت المسؤولة السابقة عن الحياة الطلابية الجامعية كريستين كروم، والمسؤول السابق عن دعم الطلاب والأسر ماثيو باتاشنيك، والمسؤولة الإدارية الرئيسية سوزان تشانغ-كيم في إجازة بينما كان يتم إجراء تحقيق.
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عربي ودولي جامعة كولومبيا تعلن استقالة 3 مسؤولين بزعم معاداة السامية





 


 



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