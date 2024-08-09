جامعة كولومبيا تعلن استقالة 3 مسؤولين بزعم معاداة السامية

ووُضعت المسؤولة السابقة عن الحياة الطلابية الجامعية كريستين كروم، والمسؤول السابق عن دعم الطلاب والأسر ماثيو باتاشنيك، والمسؤولة الإدارية الرئيسية سوزان تشانغ-كيم في إجازة بينما كان يتم إجراء تحقيق.
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