جامعة كولومبيا تعلن استقالة 3 مسؤولين بزعم معاداة السامية

05:35 م

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الوكيل الإخباري- أعلن متحدث باسم جامعة كولومبيا الأميركية في وقت متأخر من أمس الخميس استقالة 3 مسؤولين سبق أن شاركوا فيما وصفته الإدارة بـ"تبادل مزعج لرسائل نصية شملت تكرار استعارات قديمة معادية للسامية".



ووُضعت المسؤولة السابقة عن الحياة الطلابية الجامعية كريستين كروم، والمسؤول السابق عن دعم الطلاب والأسر ماثيو باتاشنيك، والمسؤولة الإدارية الرئيسية سوزان تشانغ-كيم في إجازة بينما كان يتم إجراء تحقيق.