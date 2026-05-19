جدل في إيران بعد ظهور مذيعِين مسلحين

الوكيل الإخباري- أثار ظهور مذيعين إيرانيين وهم يحملون أسلحة على الهواء مباشرة موجة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل، بعد تداول مشاهد بدت أقرب إلى تدريبات عسكرية منها إلى برامج تلفزيونية. اضافة اعلان





وبثّت قنوات رسمية لقطات لمذيعين يحملون بنادق كلاشينكوف ويتلقون تعليمات حول استخدامها، ضمن برامج من بينها “مقر الحرب” على شبكة أفق و”قائد الميدان” على القناة الثالثة.



وتفاعل مستخدمون بشكل واسع مع المقاطع المتداولة، خاصة بعد ظهور بعض المذيعين والمذيعات في مشاهد تضمنت شرحا لطريقة استخدام السلاح وفكّه وتركيبه، ما أثار تساؤلات وانتقادات حول طبيعة المحتوى المعروض على الشاشات الرسمية.