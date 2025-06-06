الجمعة 2025-06-06 02:32 م
 

جد ترامب يعود للواجهة.. معلومات متضاربة وحقائق تكشف لأول مرة

المستشار الألماني يكشف وثيقة عن جد ترامب
المستشار الألماني يكشف وثيقة عن جد ترامب
 
الجمعة، 06-06-2025 12:34 م
الوكيل الإخباري-   أثار المستشار الألماني فريدريش ميرتس ضجة كبيرة بوثيقة سلمها للرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال لقائهما في البيت الأبيض في أول اجتماع وجاهي بينهما مؤخرًا.اضافة اعلان


وقدم المستشار الألماني للرئيس الأميركي ما قال إنها وثيقة ولادة جد ترامب في إحدى المدن الألمانية عام 1869.

وكشف ميرتس أنه دعا ترامب لزيارة ألمانيا في قمة أعمال ستُعقد بعد بضعة أيام، على أن يقوما، وفي إطار تلك الرحلة، بزيارة بلدة باد دوركهايم الريفية، مسقط رأس جد ترامب وفقًا له.

وسبق لترامب أن أدلى بتصريحات زعم فيها أن والده "وُلد في مكان رائع بألمانيا"، قائلًا للصحفيين عام 2019:"والدي ألماني.. صحيح.. كان ألمانيًا.. وُلد في مكان رائع بألمانيا، ولذلك لدي شعور رائع تجاه ألمانيا".

لكن هذه المعلومات غير صحيحة، فوالد ترامب، فريد ترامب، وُلد في برونكس.

في كتاب "فن الصفقة"، يكتب ترامب أن جده فريدريش ترامب "جاء إلى هنا من السويد في طفولته" (وهي حقيقة يخلطها البعض على أنها والده)، وأن والده "فريد ترامب وُلد في نيوجيرسي عام 1905".

وكذلك، لا صحة لأي من هذه الادعاءات تمامًا، فقد عاد جد ترامب إلى الولايات المتحدة - التي هاجر إليها أول مرة في سنوات مراهقته - من ألمانيا بعد طرده من البلاد، وبعد فترة وجيزة من عودة جده وجدته إلى الولايات المتحدة، وُلد والده فريد ترامب، ولكن ليس في نيوجيرسي.

روسيا اليوم
 
gnews

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