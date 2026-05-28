جرحى بحادث طعن في محطة قطارات بمدينة وينترتور السويسرية

الوكيل الإخباري- أصيب 3 أشخاص بجروح، صباح الخميس، إثر هجوم بالسلاح الأبيض نفذه رجل في محطة القطارات بمدينة وينترتور قرب زوريخ، قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله.





وقالت شرطة زوريخ، في بيان صحفي، إن رجلا هاجم 3 أشخاص بالسلاح الأبيض في محطة وينترتور قرابة الساعة 8:30 صباحا.



وأضافت أن الشرطة أوقفت المشتبه به، وهو سويسري يبلغ من العمر 31 عاما، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دوافع الهجوم.





