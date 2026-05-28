الخميس 2026-05-28 03:15 م

جرحى بحادث طعن في محطة قطارات بمدينة وينترتور السويسرية

جرحى بحادث طعن في محطة قطارات بمدينة وينترتور السويسرية
تعبيرية
 
الخميس، 28-05-2026 02:05 م
الوكيل الإخباري-   أصيب 3 أشخاص بجروح، صباح الخميس، إثر هجوم بالسلاح الأبيض نفذه رجل في محطة القطارات بمدينة وينترتور قرب زوريخ، قبل أن تتمكن الشرطة من اعتقاله.اضافة اعلان


وقالت شرطة زوريخ، في بيان صحفي، إن رجلا هاجم 3 أشخاص بالسلاح الأبيض في محطة وينترتور قرابة الساعة 8:30 صباحا.

وأضافت أن الشرطة أوقفت المشتبه به، وهو سويسري يبلغ من العمر 31 عاما، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة دوافع الهجوم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مصنع حديد في الزرقاء

أخبار محلية الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مصنع حديد في الزرقاء

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

أخبار محلية الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على الكويت

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي واشنطن وطهران تتبادلان الضربات بعد نفي ترامب تقريرا عن اتفاق

جرحى بحادث طعن في محطة قطارات بمدينة وينترتور السويسرية

عربي ودولي جرحى بحادث طعن في محطة قطارات بمدينة وينترتور السويسرية

أمانة عمّان لـ"المملكة": الرقابة على مواقع الأضاحي مستمرة خلال العيد

أخبار محلية أمانة عمّان: الرقابة على مواقع الأضاحي مستمرة خلال العيد

البنك الدولي: 75% نسبة استمرار مستفيدي البرنامج الوطني للتشغيل في سوق العمل

اقتصاد محلي البنك الدولي: 75% نسبة استمرار مستفيدي البرنامج الوطني للتشغيل في سوق العمل

مشكلة شحن الهاتف.. كيف تعرف إذا كان منفذ USB تالفًا؟

تكنولوجيا مشكلة شحن الهاتف.. كيف تعرف إذا كان منفذ USB تالفًا؟

إثر أزمة قلبية مفاجئة... وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً

عربي ودولي وفاة رئيس جمهورية سابق عن عمر 80 عاماً



 
 






الأكثر مشاهدة

 