جريحان شمالي إسرائيل وتل أبيب ترد

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة اثنين في مرغليوت وتضرر مبنى في إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.



وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجليل.