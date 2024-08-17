 
السبت 2024-08-17 01:03 م
 


جريحان شمالي إسرائيل وتل أبيب ترد

جانب من القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
جانب من القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية




 

السبت، 17-08-2024 12:44 م

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بإصابة اثنين في مرغليوت وتضرر مبنى في إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي إسرائيل.


وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجليل.

gnews

أحدث الأخبار

القرطاسية المدرسية

خاص بالوكيل قبل بدء العام الدراسي.. إقبال ضعيف على القرطاسية المدرسية

الهيئة المستقلة للانتخاب

أخبار محلية عاجل المستقلة للانتخاب: 26 آب الجاري آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية

وزير الاعلام الاسبق والمحلل السياسي سميح المعايطة

ترند سميح المعايطة يتصدر منصات التواصل في الأردن

جانب من القصف على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

عربي ودولي جريحان شمالي إسرائيل وتل أبيب ترد

المكسيكية آنا فيكتوريا إسبينو دي سانتياجو

منوعات تخرجت بامتياز.. مكسيكية تصبح أول محامية من متلازمة داون

صاروخ

عربي ودولي لبنان تطلق أكثر من 50 صاروخا باتجاه الجليل الأعلى

تعبيرية

عربي ودولي صحيفة أميركية: واشنطن تهدد طهران في حال ردها على تل أبيب

تعبيرية

تكنولوجيا عدد ساعات إذا تجاوزته تصبح مدمنا للإنترنت.. اعرف الحد المسموح يوميا





 


 



الأكثر مشاهدة