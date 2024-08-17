جريحان شمالي إسرائيل وتل أبيب ترد

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجليل.
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