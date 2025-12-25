جريمة غامضة عثر على ضحاياها في أماكن متفرقة من ليختنشتاين

ووفقا للشرطة ، عثر على جثة رجل يبلغ من العمر 41 عاما على الجانب السويسري من نهر الراين، بالقرب من فادوز، ولاحقا عثر على جثت رجل يبلغ من العمر 73 عاما وامرأتين تبلغان من العمر 68 و45 عاما في شقة بالمدينة، ووفقا للتحقيقات الأولية، كانا والديه وأخته.
على إثر ذلك، فتحت السلطات المعنية تحقيقا للوقوف على أسباب الجريمة الغامضة.
