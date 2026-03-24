الثلاثاء 2026-03-24 04:04 م

جلسة أممية عاجلة لبحث الهجمات الإيرانية على دول الخليج

الثلاثاء، 24-03-2026 02:44 م
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، جلسة عاجلة لبحث تداعيات الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي.اضافة اعلان


وأفاد المجلس، في بيان الثلاثاء، بأن مجموعة من الدول ستعرض مسودة قرار "بشأن الاعتداء العسكري الإيراني الأخير على الإمارات والبحرين والأردن والكويت وعُمان وقطر والسعودية، الذي يستهدف المدنيين والبنى التحتية المدنية، وأدى إلى مقتل أبرياء".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي قد طلبت، الخميس الماضي، عقد جلسة طارئة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف، لبحث الهجمات الإيرانية التي استهدفت أهدافًا مدنية وبنية تحتية للطاقة في أنحاء الشرق الأوسط.

ووصفت مذكرة دبلوماسية أرسلتها دول الخليج هذه الهجمات، التي نُفذت بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنها "تثير قلقًا بالغًا على السلام والأمن الدوليين"، نظرًا لما تسببه من آثار خطرة على حقوق الإنسان.

وأكدت المذكرة أن الهجمات "غير مبررة"، وجاءت رغم تأكيد دول الخليج أن أراضيها لن تُستخدم في شن هجمات ضد إيران، مشددة على ضرورة تحرك دولي عاجل.

وتدين مسودة القرار المقترحة هذه الهجمات، وتدعو إيران إلى الوقف الفوري لاستهداف البنية التحتية المدنية والسفن التجارية في مضيق هرمز، كما تطالب بتعويضات عن الأضرار المدنية والبيئية.
 
 


