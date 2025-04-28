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جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن عدم انتشار السلاح النووي

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 28-04-2025 07:05 ص
الوكيل الإخباري-  يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين جلسة خاصة بشأن عدم انتشار السلاح النووي بطلب من فرنسا التي تترأس المجلس لهذا الشهر.اضافة اعلان


ويرأس الجلسة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو فيما سيقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي إحاطة إلى المجلس.

وقالت فرنسا أن الغرض من الاجتماع هو تقديم "رؤية شاملة" لنظام عدم الانتشار النووي، الذي "يواجه تحديات متزايدة الخطورة".

بترا
 
gnews

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