جلسة خاصة لمجلس الأمن بشأن عدم انتشار السلاح النووي

ويرأس الجلسة وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو فيما سيقدم المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو غروسي إحاطة إلى المجلس.
وقالت فرنسا أن الغرض من الاجتماع هو تقديم "رؤية شاملة" لنظام عدم الانتشار النووي، الذي "يواجه تحديات متزايدة الخطورة".
بترا
-
أخبار متعلقة
-
العدل الدولية تبدأ بالاستماع لمرافعات الدول بشأن المنظمات العاملة بفلسطين
-
الدفاع الروسية: إسقاط 115 مسيرة أوكرانية غربي البلاد
-
تايوان تؤجل الاختبارات البحرية لغواصتها العسكرية الجديدة
-
الهند تتهم باكستان بانتهاك وقف إطلاق النار
-
"سينتكوم": استهداف أكثر من 800 موقع للحوثيين في اليمن منذ مارس
-
ترامب: زيلينسكي طلب مني أسلحة.. لكنه يطلب ذلك منذ ثلاث سنوات
-
مقتل وإصابة سبعة أشخاص في إطلاق نار بولاية نورث كارولينا الأمريكية
-
كوريا الشمالية تؤكد لأول مرة إرسال قوات إلى روسيا