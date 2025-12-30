الثلاثاء 2025-12-30 12:57 ص

جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"

جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"
جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"
الثلاثاء، 30-12-2025 12:06 ص
الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة طارئة بشأن "التهديدات للسلام والأمن الدوليين" بعد اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"، حيث استمع الأعضاء أولًا إلى إحاطة قدّمها مساعد الأمين العام للشؤون السياسية، محمد خالد خياري.اضافة اعلان


ودعا خياري الصومال و«صوماليلاند» إلى الانخراط في حوار سلمي وبنّاء، مع التذكير بشكل خاص ببيان جيبوتي لعام 2023 بشأن المحادثات بين الحكومة الفيدرالية و«صوماليلاند»، والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل أكبر.

وأشار المسؤول الأممي إلى أن مجلس الأمن أكد مرارًا احترام سيادة الصومال ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، كما تم التأكيد على ذلك مؤخرًا في قرار المجلس رقم 2809 الصادر الأسبوع الماضي.

وتطرق خياري إلى الإعلان الإسرائيلي، وكذلك إعلان ما يُسمى "أرض الصومال" بشأن الاعتراف المتبادل بينهما، مشيرًا إلى أن جمهورية الصومال الفيدرالية رفضت بشكل قاطع وبلا لبس هذا الاعتراف، باعتباره هجومًا متعمدًا على سيادتها.

وذكر خياري أن الصومال أكدت أنها لن تسمح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات قد تورّط البلاد في صراعات بالوكالة أو تستورد العداءات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة.

وشارك في الجلسة بكلمات سفراء كل من الكويت ومصر وجنوب إفريقيا وتركيا وإسرائيل وجيبوتي والصومال، بالإضافة إلى ممثلي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

عربي ودولي زاخاروفا: الرد على هجمات نظام كييف الإرهابية لن يكون دبلوماسيا بتاتا

ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة

عربي ودولي ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة

ل

طب وصحة إدمان قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي

انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

أسواق ومال انخفاض مؤشرات الأسهم الأميركية

ل

طب وصحة متى تصبح الشامة مقلقة؟.. علامات تستدعي الفحص الطبي فورا

جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"

عربي ودولي جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"

ا

عربي ودولي أردوغان: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند يزعزع استقرار المنطقة

4.5 مليون متر مكعب دخلت سد الملك طلال منذ بدء الموسم المطري

أخبار محلية 4.5 مليون متر مكعب دخلت سد الملك طلال منذ بدء الموسم المطري



 






الأكثر مشاهدة