جلسة طارئة بمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يُسمى "أرض الصومال"

ودعا خياري الصومال و«صوماليلاند» إلى الانخراط في حوار سلمي وبنّاء، مع التذكير بشكل خاص ببيان جيبوتي لعام 2023 بشأن المحادثات بين الحكومة الفيدرالية و«صوماليلاند»، والامتناع عن أي إجراءات قد تؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل أكبر.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن مجلس الأمن أكد مرارًا احترام سيادة الصومال ووحدتها وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، كما تم التأكيد على ذلك مؤخرًا في قرار المجلس رقم 2809 الصادر الأسبوع الماضي.
وتطرق خياري إلى الإعلان الإسرائيلي، وكذلك إعلان ما يُسمى "أرض الصومال" بشأن الاعتراف المتبادل بينهما، مشيرًا إلى أن جمهورية الصومال الفيدرالية رفضت بشكل قاطع وبلا لبس هذا الاعتراف، باعتباره هجومًا متعمدًا على سيادتها.
وذكر خياري أن الصومال أكدت أنها لن تسمح بإقامة أي قواعد عسكرية أجنبية أو ترتيبات قد تورّط البلاد في صراعات بالوكالة أو تستورد العداءات الإقليمية والدولية إلى هذه المنطقة.
وشارك في الجلسة بكلمات سفراء كل من الكويت ومصر وجنوب إفريقيا وتركيا وإسرائيل وجيبوتي والصومال، بالإضافة إلى ممثلي الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي لدى الأمم المتحدة.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب يوجه تحذيرًا لحماس ويؤكد التزام إسرائيل بخطة غزة
-
أردوغان: اعتراف إسرائيل بصومالي لاند يزعزع استقرار المنطقة
-
ترامب: سنضرب إيران فورا في حال مواصلتها برنامجها النووي
-
إعلام: إدارة ترامب ترحل المهاجرين إلى بلدان ثالثة خارج الإجراءات القضائية
-
ترامب غاضب من استهداف مقر إقامة بوتين ويصفه بـ"الغلطة الكبيرة"
-
ترامب: آمل الوصول للمرحلة الثانية من خطة السلام في غزة "بسرعة كبيرة"
-
إسبانيا: مقتل 3 أشخاص بسبب الفيضانات
-
سوريا تكشف عملتها الجديدة