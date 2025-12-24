الأربعاء 2025-12-24 10:15 ص

جلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن التوترات الأميركية الفنزويلية

عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، اجتماعًا لبحث التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وذلك في إطار متابعته للتطورات السياسية والأمنية ذات الصلة، ومناقشة تداعياتها على السلم والأمن الدول
مجلس الامن
الأربعاء، 24-12-2025 08:55 ص
الوكيل الإخباري-   عقد مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية، اجتماعًا لبحث التوترات القائمة بين الولايات المتحدة وفنزويلا، وذلك في إطار متابعته للتطورات السياسية والأمنية ذات الصلة، ومناقشة تداعياتها على السلم والأمن الدوليين.اضافة اعلان


وصادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط إضافية قبالة سواحل فنزويلا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأيام الماضية، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها على كراكاس بفرض حصار نفطي.

في الأسبوع الماضي، صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها "قرصنة بحرية".
 
 


