جلسة طارئة في مجلس الأمن بشأن التوترات الأميركية الفنزويلية

وصادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط إضافية قبالة سواحل فنزويلا، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية الأيام الماضية، في ظل تكثيف إدارة الرئيس دونالد ترامب ضغوطها على كراكاس بفرض حصار نفطي.
في الأسبوع الماضي، صادرت القوات الأميركية ناقلة نفط أولى قبالة سواحل فنزويلا، وهي عملية ندد بها الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو ووصفها بأنها "قرصنة بحرية".
-
أخبار متعلقة
-
مقتل 3 أشخاص بينهم شرطيان بانفجار في موسكو
-
عمليات إجلاء جراء عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا
-
مسؤول تركي: طائرة رئيس الأركان الليبي أبلغت بوجود عطل كهربائي قبل تحطمها
-
وزيرا الخارجية والدفاع السوريان يلتقيان الرئيس الروسي
-
مصر تكشف عن خسائر فادحة لقناة السويس .. كم بلغت ؟
-
"الإنفلونزا الخارقة" تكتسح دول العالم .. وتثير قلقًا كبيرًا
-
النمل الأبيض يثير الذعر في قرية مصرية بعد انهيار ثلاث منازل
-
ليبيا تودّع رئيس أركان جيشها الفريق أول محمد الحداد في فاجعة أليمة