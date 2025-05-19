جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة السودانية

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الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في السودان. اضافة اعلان





ومن المقرر أن يُقدّم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمضان لعمامرة، إحاطة تشمل لمحة عامة عن "ديناميكيات" الصراع المتغيرة بسرعة في السودان.



