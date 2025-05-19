جلسة طارئة في مجلس الأمن لبحث تطورات الأزمة السودانية

ومن المقرر أن يُقدّم المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمضان لعمامرة، إحاطة تشمل لمحة عامة عن "ديناميكيات" الصراع المتغيرة بسرعة في السودان.
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