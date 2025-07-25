الجمعة 2025-07-25 10:13 ص
 

جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الجمعة بشأن الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا

قاعة مجلس الأمن الدولي
قاعة مجلس الأمن الدولي
 
الجمعة، 25-07-2025 08:26 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي الجمعة جلسة طارئة يبحث خلالها خلف أبواب موصدة الاشتباكات الحدودية الأخيرة بين تايلاند وكمبوديا، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الخميس.اضافة اعلان


وقال المصادر لوكالة فرانس برس إنّ الاجتماع سيعقد بطلب من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه وسيبدأ في الساعة 15:00 (19:00 ت غ).

ويأتي عقد هذا الاجتماع غداة شنّ تايلاند غارات جوية على أهداف عسكرية في كمبوديا التي قصفت من جهتها بالمدفعية والصواريخ أهدافا في جارتها، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وفقا لبانكوك، في أخطر تصعيد عسكري بين البلدين منذ حوالي 15 عاما.

وفي أيار تحوّل نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلّث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي.
 
 
gnews

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قاعة مجلس الأمن الدولي

عربي ودولي جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الجمعة بشأن الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا



 
 





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