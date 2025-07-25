جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي الجمعة بشأن الاشتباكات الحدودية بين تايلاند وكمبوديا

وقال المصادر لوكالة فرانس برس إنّ الاجتماع سيعقد بطلب من رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيه وسيبدأ في الساعة 15:00 (19:00 ت غ).
ويأتي عقد هذا الاجتماع غداة شنّ تايلاند غارات جوية على أهداف عسكرية في كمبوديا التي قصفت من جهتها بالمدفعية والصواريخ أهدافا في جارتها، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل وفقا لبانكوك، في أخطر تصعيد عسكري بين البلدين منذ حوالي 15 عاما.
وفي أيار تحوّل نزاع حدودي طويل الأمد في منطقة تعرف بالمثلّث الزمردي تتقاطع فيها حدود البلدين مع حدود لاوس إلى مواجهة عسكرية قتل فيها جندي كمبودي.
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