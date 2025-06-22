جلسة طارئة لمجلس الأمن الليلة بشأن إيران

وأكدت الأمم المتحدة ان أمينها العام، أنطونيو غوتيريش سيقوم بإلقاء "ملاحظات تمهيدية" في الجلسة، تليها إحاطتين من مساعد الأمين العام لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين، ميروسلاف يينتشا، ومن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، راؤول ماريانو غروسي.
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