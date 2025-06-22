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جلسة طارئة لمجلس الأمن الليلة بشأن إيران

جلسة طارئة لمجلس الأمن الليلة بشأن إيران
مجلس الأمن الدولي
 
الأحد، 22-06-2025 10:06 م

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي الليلة جلسة طارئة بشأن الضربات الأميركية على إيران، تحت بند جدول الأعمال التهديدات للأمن والسلام الدولي.

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وأكدت الأمم المتحدة ان أمينها العام، أنطونيو غوتيريش سيقوم بإلقاء "ملاحظات تمهيدية" في الجلسة، تليها إحاطتين من مساعد الأمين العام لأوروبا وآسيا الوسطى والأميركيتين، ميروسلاف يينتشا، ومن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، راؤول ماريانو غروسي.

 
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