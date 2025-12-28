جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"

وتعقد الجلسة ضمن البند المعنون "تهديدات الأمن والسلم العالميين".
كما يعقد المجلس جلسة منفصلة أخرى بشأن الوضع في الجولان المحتل وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القوة الدولية العاملة هناك.
وفي الصباح يناقش المجلس الوضع في البوسنة والهرسك.
