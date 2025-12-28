الأحد 2025-12-28 10:50 ص

جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال"

الأحد، 28-12-2025 10:12 ص
الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي، الاثنين، جلسة طارئة بشأن اعتراف إسرائيل بما يسمى "أرض الصومال".اضافة اعلان


وتعقد الجلسة ضمن البند المعنون "تهديدات الأمن والسلم العالميين".

كما يعقد المجلس جلسة منفصلة أخرى بشأن الوضع في الجولان المحتل وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن القوة الدولية العاملة هناك.

وفي الصباح يناقش المجلس الوضع في البوسنة والهرسك.
 
 


