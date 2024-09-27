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جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن الشرق الأوسط

مجلس الأمن
مجلس الأمن
الجمعة، 27-09-2024 11:28 ص

الوكيل الإخباري-   يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة رسمية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما قضية فلسطين.

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وكان المجلس انعقد يوم الأربعاء في جلسة طارئة لمناقشة الوضع في لبنان فيما اجتمع مسبقا لمناقشة نفس الملف الذي يشمل العدوان في فلسطين المحتلة.


ويتواجد زعماء العالم في نيويورك حاليا للمشاركة في المداولات رفيعة المستوى للدورة 79 للجمعية العامة، ويناقشون على هامش تلك الدورة مواضع ملحة، مثل الوضع في غزة ولبنان.

 
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