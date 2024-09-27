جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن الشرق الأوسط

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة، جلسة رسمية بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولاسيما قضية فلسطين.

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وكان المجلس انعقد يوم الأربعاء في جلسة طارئة لمناقشة الوضع في لبنان فيما اجتمع مسبقا لمناقشة نفس الملف الذي يشمل العدوان في فلسطين المحتلة.