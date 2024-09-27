جلسة لمجلس الأمن اليوم بشأن الشرق الأوسط

وكان المجلس انعقد يوم الأربعاء في جلسة طارئة لمناقشة الوضع في لبنان فيما اجتمع مسبقا لمناقشة نفس الملف الذي يشمل العدوان في فلسطين المحتلة.
ويتواجد زعماء العالم في نيويورك حاليا للمشاركة في المداولات رفيعة المستوى للدورة 79 للجمعية العامة، ويناقشون على هامش تلك الدورة مواضع ملحة، مثل الوضع في غزة ولبنان.
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