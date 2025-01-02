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جلسة لمجلس الأمن بشأن الشرق الأوسط الجمعة

مجلس الأمن
مجلس الأمن
الخميس، 02-01-2025 11:56 م

الوكيل الإخباري-    يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة جلسة بشأن الوضع في الشرق الأوسط، ولا سيما قضية فلسطين.

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ومن المتوقع، أن يستمع المجلس إلى إحاطة من الأمانة العامة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المستشفيات في قطاع غزة.

 
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