جلسة لمجلس الأمن بشأن انتهاكات إسرائيل المتكررة على سوريا

الوكيل الإخباري- عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، جلسة إحاطة بشأن انتهاكات إسرائيل المتكررة على سوريا، بطلب من الجزائر والصومال.

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واستمع الأعضاء إلى إحاطة من نائب إدارة الشؤون السياسية لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، وأخرى من رئيس إدارة عمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا.