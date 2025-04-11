الجمعة 2025-04-11 11:02 ص
 

جلسة لمجلس الأمن بشأن انتهاكات إسرائيل المتكررة على سوريا

مجلس الأمن الدولي - أرشيفية
مجلس الأمن
 
الجمعة، 11-04-2025 08:47 ص

الوكيل الإخباري-   عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، جلسة إحاطة بشأن انتهاكات إسرائيل المتكررة على سوريا، بطلب من الجزائر والصومال.

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واستمع الأعضاء إلى إحاطة من نائب إدارة الشؤون السياسية لشؤون الشرق الأوسط، خالد خياري، وأخرى من رئيس إدارة عمليات حفظ السلام، جان بيير لاكروا.


وقال لاكروا، إن منطقة عمليات قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك (أندوف) تشهد انتهاكاتٍ جسيمة، حيث أن القوات الإسرائيلية تحتل حاليا عشرة مواقع في منطقة الفصل وموقعين في منطقة الحد من الأسلحة.

 
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