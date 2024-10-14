جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن لبنان

الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي في وقت متأخر الليلة، جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الشرق الأوسط يناقش الوضع في لبنان.

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ويستمع أعضاء المجلس الى إحاطة من رئيس دائرة حفظ السلام، جين بير لاكروا، حول المخاطر التي تواجه القوة الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل).