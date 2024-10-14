جلسة مغلقة لمجلس الأمن بشأن لبنان

ويستمع أعضاء المجلس الى إحاطة من رئيس دائرة حفظ السلام، جين بير لاكروا، حول المخاطر التي تواجه القوة الأممية في جنوب لبنان (يونيفيل).
وكان أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش شدد على أن الاعتداء على قوة اليونيفيل" تشكل جريمة حرب.
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