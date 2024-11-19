جلستان لمجلس الأمن اليوم بشأن الشرق الأوسط

وبعد الظهر، يلتئم المجلس في جلسة مغلقة لمناقشة القرار الدولي 1701 الخاص بجنوب لبنان تتبعها جلسة مفتوحة بعنوان "الوضع في الشرق الاوسط".
بترا
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