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جلستان لمجلس الأمن اليوم بشأن الشرق الأوسط

أرشيفية
أرشيفية
الثلاثاء، 19-11-2024 08:04 ص
الوكيل الإخباري- يعقد مجلس الأمن الدولي صباح اليوم الثلاثاء جلسة مشاورات مغلقة بشأن الوضع في الشرق الأوسط تتبعها جلسة علنية بشأن ليبيا.اضافة اعلان


وبعد الظهر، يلتئم المجلس في جلسة مغلقة لمناقشة القرار الدولي 1701 الخاص بجنوب لبنان تتبعها جلسة مفتوحة بعنوان "الوضع في الشرق الاوسط".

بترا
 
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