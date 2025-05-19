جماعة الحوثي تعلن حظرا بحريا على ميناء حيفا الإسرائيلي

11:32 م

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الوكيل الإخباري- أعلنت جماعة الحوثي اليمينة مساء الاثنين، تعلن "حظرا بحريا" على ميناء حيفا الإسرائيلي. اضافة اعلان

