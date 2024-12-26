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جنرال أوكراني: أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال بسبب نقص الموارد

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أرشيفية
الخميس، 26-12-2024 03:40 م

الوكيل الإخباري- قال النائب السابق لرئيس الأركان العامة للقوات الأوكرانية الفريق إيغور رومانينكو، في مقابلة مع قناة "UkrLife" على يوتيوب، إن أوكرانيا لم تعد قادرة على القتال بسبب نقص الموارد.

وأضاف: "لدينا الموارد اللازمة لشن حرب لتحرير الأراضي، بل ولشن الحرب من حيث المبدأ باتت محدودة لدينا، وعلينا أن ننتقل إلى فترة توقف ونوقف سير الأعمال القتالية".

وعلى الرغم من ذلك، يرى رومانينكو أن أوكرانيا يجب أن تناضل من أجل الحصول على "ظروف مقبولة" لتحقيق السلام.

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في الأسبوع الماضي، قال الرئيس فلاديمير بوتين، خلال "الاتصال المباشر"، إنه لا توجد لدى روسيا أي شروط مسبقة لبدء الحوار.


ويشار إلى أن موسكو، كانت قد اقترحت مرات عديدة، حل الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا تشريعيا على المفاوضات مع روسيا.

 

RT

 
gnews

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