جنرال هندي: الصين زوّدت باكستان بمعلومات لحظية خلال الحرب الأخيرة

ووفقًا لتصريحات سينغ خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية في نيودلهي، اليوم الجمعة، فقد خاضت الهند الحرب ضد خصمين: باكستان "مباشرة"، والصين التي قدّمت "كل أنواع الدعم الممكنة"، وفق ادعائه.
ولم يُوضح سينغ كيف توصّلت الهند إلى أن الصين زوّدت باكستان بمعلومات عن المواقع الهندية.
وكانت الهند قد قالت في وقت سابق، إنها لم ترصد مؤشرات على أي مساعدة فعلية من الصين لباكستان خلال الحرب، رغم العلاقة الوثيقة بين الطرفين.
وقالت وكالة "رويترز" إن مسؤولين باكستانيين نفوا في السابق مزاعم تلقي دعم نشط من الصين في الصراع، لكنهم رفضوا الحديث عمّا إذا كانت بكين قدّمت أي مساعدة بالأقمار الصناعية والرادارات أثناء القتال.
واستخدم البلدان المسلحان نوويًا صواريخ وطائرات مسيّرة ونيران المدفعية في القتال الذي استمر أربعة أيام، وهو الأسوأ بينهما منذ عشرات السنين.
الجزيرة
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