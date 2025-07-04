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جنرال هندي: الصين زوّدت باكستان بمعلومات لحظية خلال الحرب الأخيرة

جنود في الجيش الهندي في موقع عسكري بإقليم كشمير المتنازع عليه
جنود في الجيش الهندي في موقع عسكري بإقليم كشمير المتنازع عليه
 
الجمعة، 04-07-2025 09:19 م
الوكيل الإخباري-  قال الجنرال راهول سينغ، نائب رئيس أركان الجيش الهندي، إن الصين قدّمت "معلومات لحظية" لباكستان عن مواقع هندية رئيسية أثناء المواجهة العسكرية بين البلدين في مايو/أيار الماضي، ودعا إلى تحديث أنظمة الدفاع الجوي في البلاد عاجلًا.اضافة اعلان


ووفقًا لتصريحات سينغ خلال مؤتمر للصناعات الدفاعية في نيودلهي، اليوم الجمعة، فقد خاضت الهند الحرب ضد خصمين: باكستان "مباشرة"، والصين التي قدّمت "كل أنواع الدعم الممكنة"، وفق ادعائه.

ولم يُوضح سينغ كيف توصّلت الهند إلى أن الصين زوّدت باكستان بمعلومات عن المواقع الهندية.

وكانت الهند قد قالت في وقت سابق، إنها لم ترصد مؤشرات على أي مساعدة فعلية من الصين لباكستان خلال الحرب، رغم العلاقة الوثيقة بين الطرفين.

وقالت وكالة "رويترز" إن مسؤولين باكستانيين نفوا في السابق مزاعم تلقي دعم نشط من الصين في الصراع، لكنهم رفضوا الحديث عمّا إذا كانت بكين قدّمت أي مساعدة بالأقمار الصناعية والرادارات أثناء القتال.

واستخدم البلدان المسلحان نوويًا صواريخ وطائرات مسيّرة ونيران المدفعية في القتال الذي استمر أربعة أيام، وهو الأسوأ بينهما منذ عشرات السنين.

الجزيرة 
 
 
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