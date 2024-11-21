جنوب أفريقيا: نرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

وبينت أن مذكرات المحكمة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب بفلسطين.
وأضافت "ملتزمون بالقانون الدولي ونحث الدول على التصرف وفق التزاماتها القانونية".
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