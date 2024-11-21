 
الخميس 2024-11-21 07:48 م
 

جنوب أفريقيا: نرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

نتنياهو وغلانت
نتنياهو وغالانت
الخميس، 21-11-2024 07:16 م

الوكيل الإخباري-   رحبت وزارة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

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وبينت أن مذكرات المحكمة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب بفلسطين.


وأضافت "ملتزمون بالقانون الدولي ونحث الدول على التصرف وفق التزاماتها القانونية".

 
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