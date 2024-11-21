جنوب أفريقيا: نرحب بإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت

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الوكيل الإخباري- رحبت وزارة العلاقات الدولية بجنوب أفريقيا بإصدار الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

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وبينت أن مذكرات المحكمة خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة في جرائم الحرب بفلسطين.