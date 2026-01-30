جنوب إفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه

أمرت جنوب إفريقيا، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.
وذكرت الوزارة في بيان أنّها "أبلغت حكومة إسرائيل بقرارها اعتبار أرييل سيدمان، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، شخصا غير مرغوب فيه".
