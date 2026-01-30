الجمعة 2026-01-30 10:05 م

جنوب إفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه

علم جنوب إفريقيا
جنوب إفريقيا
 
الجمعة، 30-01-2026 08:44 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية في جنوب إفريقيا، الجمعة، القائم بالأعمال الإسرائيلي أرئيل سيدمان شخصا غير مرغوب فيه.

اضافة اعلان


أمرت جنوب إفريقيا، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، بمغادرة البلاد في غضون 72 ساعة.
وذكرت الوزارة في بيان أنّها "أبلغت حكومة إسرائيل بقرارها اعتبار أرييل سيدمان، القائم بالأعمال في السفارة الإسرائيلية، شخصا غير مرغوب فيه".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ارتفاع الأسهم الأوروبية بقيادة قطاع التكنولوجيا

أسواق ومال الأسهم الأوروبية ترتفع وتسجل مكاسب أسبوعية وشهرية

علما الإمارات وإيران

عربي ودولي الإمارات وإيران تؤكدان أهمية استقرار المنطقة

أجواء باردة وأمطار غزيرة وتحذيرات من السيول في عدة مناطق بالمملكة

الطقس الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية معالي كريشان يهنئ جلالة الملك بمناسبة عيد ميلاده الميمون

مدافئ "غير آمنة"

أخبار محلية الحكومة : أي أسرة أردنية تمتلك مدفأة غير آمنة باستطاعتها استبدالها

علم جنوب إفريقيا

عربي ودولي جنوب إفريقيا تعلن القائم بالأعمال الإسرائيلي شخصا غير مرغوب فيه

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش يحذر في رسالة للدول الأعضاء من "انهيار مالي وشيك" للأمم المتحدة

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب: أسطول كبير يتجه لإيران أكبر من الذي أبحر إلى فنزويلا



 






الأكثر مشاهدة