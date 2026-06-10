جنوب إفريقيا .. مصرع 12 شخصا وإصابة 9 في إطلاق نار جماعي بين مسلحين

11:02 ص

الوكيل الإخباري- ذكرت الشرطة في دولة جنوب إفريقيا أن 12 شخصا لقوا حتفهم، فيما أصيب ما لا يقل عن 9 آخرين، في إطلاق نار جماعي نفذه مسلحون في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، بمدينة جوهانسبرغ. اضافة اعلان





وتعتقد الشرطة أن أكثر من 10 مشتبه بهم نزلوا من حافلة صغيرة في منطقة عشوائية بضاحية كليفلاند في جوهانسبرغ، وأطلقوا النار على المارة.



وأفادت الشرطة بأن الضحايا 9 رجال و3 نساء، توفي 11 منهم في مكان الحادث، بينما لفظ الثاني عشر أنفاسه الأخيرة في المستشفى.



ويقوم أفراد الشرطة حاليا بالبحث عن المهاجمين، ولم يتم إلقاء القبض على أي منهم حتى الآن. وقالت الشرطة إن دوافع إطلاق النار لا تزال غير معروفة.











