جنوب إفريقيا .. مصرع 12 شخصا وإصابة 9 في إطلاق نار جماعي بين مسلحين

وتعتقد الشرطة أن أكثر من 10 مشتبه بهم نزلوا من حافلة صغيرة في منطقة عشوائية بضاحية كليفلاند في جوهانسبرغ، وأطلقوا النار على المارة.
وأفادت الشرطة بأن الضحايا 9 رجال و3 نساء، توفي 11 منهم في مكان الحادث، بينما لفظ الثاني عشر أنفاسه الأخيرة في المستشفى.
ويقوم أفراد الشرطة حاليا بالبحث عن المهاجمين، ولم يتم إلقاء القبض على أي منهم حتى الآن. وقالت الشرطة إن دوافع إطلاق النار لا تزال غير معروفة.
-
أخبار متعلقة
-
مونديال 2026 ينطلق الخميس وسط تحديات غير مسبوقة وطموحات عالمية
-
إيران: الجهود الدبلوماسية مع الولايات المتحدة "تضررت" بعد الضربات الجوية
-
ترامب يشكك بمستقبل نتنياهو السياسي
-
رئيس البرلمان العربي يدين الاعتداءات الإيرانية السافرة على الأردن والبحرين والكويت
-
روسيا والصين تدعوان إلى ضبط النفس ووقف التصعيد بين واشنطن وطهران
-
ارتفاع حصيلة قتلى زلزال الفيليبين إلى 46 شخصا
-
هجوم فدية إلكتروني يدفع الحكومة الأميركية لإصدار إنذار طارئ
-
6 شهداء وجريح في غارات إسرائيلية صباحية على جنوب لبنان