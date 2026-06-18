جنوب سوريا.. 9 ناقلات جند إسرائيلية تتوغل في ريف القنيطرة

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر أهلية في القنيطرة السورية لـRT بتوغل قوة عسكرية إسرائيلية من 9 ناقلات جند باتجاه قرية الأصبح في ريف القنيطرة الجنوبي، في انتهاك جديد لسيادة الأراضي السورية.

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