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جنوب لبنان.. إصابة امرأة بجروح جراء قصف إسرائيلي

تعبيرية
تعبيرية




 

الأربعاء، 07-08-2024 11:32 ص

الوكيل الإخباري-   استهدف قصف إسرائيلي صباح اليوم عدداً من البلدات في جنوب لبنان، وأدى إلى إصابة امرأة حسب وزارة الصحة اللبنانية  .


وقال مراسل RT إن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف بلدة زبقين جنوب لبنان، كما استهدف بالقذائف الانشطارية منطقة وادي حسن عند أطراف بلدات طيرحرفا والجبين وشيحين ومجدلزون.


وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن "القصف المدفعي الذي استهدف فيه العدو الإسرائيلي أطراف بلدة شقرا في ساعة متأخرة من ليل أمس أدى إلى إصابة امرأة  بجروح".


gnews

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