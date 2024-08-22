جنوب لبنان.. تضرر سيارتين للدفاع المدني بقصف إسرائيلي

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "سيارتي إسعاف لفرق الدفاع المدني تضررتا جراء سقوط قذائف إسرائيلية في وادي حامول، دون وقوع إصابات بشرية".
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