جنوب لبنان.. تضرر سيارتين للدفاع المدني بقصف إسرائيلي

11:37 م

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الوكيل الإخباري- تعرضت سيارتان للدفاع المدني، الخميس، لأضرار جراء قصف إسرائيلي أثناء محاولة إطفاء حرائق تسببت بها قذائف إسرائيلية جنوب لبنان، دون تسجيل إصابات. اضافة اعلان





وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية إن "سيارتي إسعاف لفرق الدفاع المدني تضررتا جراء سقوط قذائف إسرائيلية في وادي حامول، دون وقوع إصابات بشرية".