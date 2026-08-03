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جنوب لبنان .. غارة إسرائيلية وعمليات نسف وتفجير

جنوب لبنان .. غارة إسرائيلية وعمليات نسف وتفجير
جنوب لبنان .. غارة إسرائيلية وعمليات نسف وتفجير
 
الإثنين، 03-08-2026 01:35 م
الوكيل الإخباري-  شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر الإثنين، غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول، قرب بلدة الناقورة في جنوب لبنان.اضافة اعلان


وشن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر اليوم غارة على مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وأطلقت القوات الإسرائيلية فجرا، نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول، قرب بلدة الناقورة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وقامت القوات الإسرائيلية ليلا بعمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان، كما أطلقت قنابل فوسفورية حارقة، تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في بلدة يارون ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

وألقت طائرة مسيّرة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة بيوت السياد في جنوب لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وكان قد تم الإعلان في 20 يونيو الماضي عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.
 
 


gnews

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