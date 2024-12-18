 
الأربعاء 2024-12-18 07:23 م
 

جنود سوريون يتظاهرون في العراق من أجل العودة لسوريا

دخل الجنود إلى العراق عبر معبر القائم
دخل الجنود إلى العراق عبر معبر القائم
الأربعاء، 18-12-2024 01:19 م
الوكيل الإخباري - تظاهر العشرات من الجنود السوريين الذين فروا إلى داخل الحدود العراقية خلال سقوط نظام بشار الأسد، مطالبين بالعودة إلى بلادهم.اضافة اعلان


وأظهرت مقاطع فيديو الجنود وهم يهتفون مطالبين السلطات العراقية بالسماح لهم بالعودة إلى سوريا.

ولم تعلق السلطات العراقية على الأسباب التي تمنع هؤلاء الجنود من العودة إلى بلادهم.

ومع انهيار الجيش السوري في الساعات التي سبقت سقوط الأسد، سمحت السلطات العراقية بدخول مئات الجنود السوريين الفارّين من الجبهة إلى العراق عن طريق منفذ القائم الحدودي.

وقال مسؤول عراقي أمني إن "عدد الجنود السوريين الذين دخلوا العراق بلغ ألفين من عناصر بين ضابط وجندي"، لافتا إلى أن "دخولهم جاء بالاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وبموافقة القائد العام للقوات المسلحة" رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

سكاي نيوز
 
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