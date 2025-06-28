جهود أممية لإقناع طرفي النزاع في السودان بهدنة إنسانية لأسبوع

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في تصريح لوكالة فرانس برس، أن غوتيريش دعا خلال اتصال بالبرهان، الحاكم الفعلي للبلاد منذ انقلاب عام 2021، إلى "وقف إطلاق نار لمدة أسبوع" في الفاشر التي تحاصرها قوات الدعم السريع منذ أكثر من عام.
وفي تصريح لصحفيين، قال غوتيريش إن "الاتصال بالجانبين يهدف بالأساس إلى تحقيق هذه الهدنة".
وتابع "الوضع دراماتيكي في الفاشر (...) الناس يتضورون جوعا وهم في وضع صعب للغاية"، مشيرا إلى ضرورة إرساء هدنة لإتاحة توزيع المساعدات، ولافتا إلى أن هذا الأمر يجب أن تتم الموافقة عليه مسبقا بهدف "إعداد عملية إيصال ضخمة للمساعدات" إلى الفاشر.
وقال غوتيريش "تلقيت ردا إيجابيا من الجنرال البرهان، وآمل بأن يدرك الجانبان مدى أهمية تجنب الكارثة التي نشهدها في الفاشر".
الجمعة أشار مجلس السيادة الذي يرأسه البرهان في بيان إلى أنه وافق على مقترح الهدنة لمدة أسبوع.
لكن مصدرا في قوات الدعم السريع أفاد لفرانس برس بعدم تلقي أي مقترح.
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