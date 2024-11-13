جهود متسارعة بمجلس الشيوخ لتعيين قضاة قبل تولي ترامب السلطة

ومن المقرر أن يتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ -وهو أحد مجلسي الكونغرس الأمريكي– في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.
ومن المنتظر أن يجري المجلس تصويتا للتصديق على أحد مرشحي بايدن من القضاة، وهي المدعية العامة السابقة أبريل بيري، لأول مرة منذ فوز ترامب بانتخابات الرئاسة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ورشح الرئيس الديمقراطي بيري لتكون قاضية محكمة جزئية أمريكية في ولاية إلينوي.
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