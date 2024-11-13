جهود متسارعة بمجلس الشيوخ لتعيين قضاة قبل تولي ترامب السلطة

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الوكيل الإخباري- بدأت الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الثلاثاء حملة قوية للتصديق على تعيين أكبر عدد ممكن من القضاة الاتحاديين الجدد الذين رشحهم الرئيس المنتهية ولايته جو بايدن لتجنب ترك أماكن شاغرة قد يملؤها الرئيس المنتخب الجمهوري دونالد ترامب بعد تولي الرئاسة في 20 يناير/كانون الثاني القادم. اضافة اعلان





ومن المقرر أن يتولى الجمهوريون السيطرة على مجلس الشيوخ -وهو أحد مجلسي الكونغرس الأمريكي– في الثالث من يناير/كانون الثاني المقبل.



ومن المنتظر أن يجري المجلس تصويتا للتصديق على أحد مرشحي بايدن من القضاة، وهي المدعية العامة السابقة أبريل بيري، لأول مرة منذ فوز ترامب بانتخابات الرئاسة في 5 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



ورشح الرئيس الديمقراطي بيري لتكون قاضية محكمة جزئية أمريكية في ولاية إلينوي.

