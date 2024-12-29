جورجيا تشهد مراسم تنصيب الرئيس الجديد وسط احتجاجات المعارضة

وأعلنت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي أنها لن تترك منصبها مع تنصيب كافيلاشفيلي، ورفضت الاعتراف بانتخابه رئيسا جديدا، معتبرة تشكيلة البرلمان غير شرعية، حيث ترفض زرابيشفيلي وجميع قوى المعارضة في البلاد الاعتراف بنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، التي جرت في البلاد يوم 26 أكتوبر الماضي، والتي أعلنت لجنة الانتخابات المركزية عن فوز "الحلم الجورجي" فيها بحصوله على نحو 54% من الأصوات.
-
أخبار متعلقة
-
جورجيا.. زورابيشفيلي تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها
-
الاتحاد الأوروبي ينتقد تدمير آخر مستشفى في شمالي غزة
-
نتنياهو سيخضع لعملية جراحية لاستئصال البروستاتا
-
رئيس الاستخبارات العامة في سوريا: سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية
-
الجامعة العربية تدين إحراق الاحتلال مستشفى كمال عدوان بغزة
-
إيران: 2025 سيكون عاما مهما لقضيتنا النووية
-
انفجار في مبنى سكني يسفر عن إصابة 10 أشخاص في تركيا
-
مكتب نتنياهو ينفي الأنباء عن "صفقة مصغرة"