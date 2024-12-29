جورجيا تشهد مراسم تنصيب الرئيس الجديد وسط احتجاجات المعارضة

الوكيل الإخباري- أعلن المكتب الصحفي للبرلمان الجورجي أن مراسم تنصيب الرئيس الجديد للبلاد ستجري بمقر البرلمان في العاصمة تبيليسي يوم 29 ديسمبر.

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