جوزيف عون: زمن السلاح انتهى وبقاؤه يثقل كاهل لبنان

الوكيل الإخباري-   أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الأحد، أن السلاح انتهت مهمته في البلاد، وبقاؤه بيد مجموعات مسلحة أصبح عبئًا على لبنان ككل.اضافة اعلان


وأوضح عون، في مقابلة تلفزيونية، بمناسبة الذكرى الأولى لتسلّمه مهامه، أن الجيش يقوم بواجباته ضمن الإمكانات المتوافرة، مشيرًا إلى وجود "تعاون إلى حدّ ما" في منطقة الجنوب.

كما تابع: "سنواصل تطبيق قرار حصرية السلاح بحق كافة المجموعات المسلحة، حيث لا يجب أن ننسى الفلسطينيين في الجنوب".

وبيّن الرئيس اللبناني أنه تم سحب السلاح من مخيمات عدة، والأمور تتم متابعتها، مشيرًا إلى أن "الأمر لا ينتهي بين ليلة وضحاها".

وأوضح عون أن الجيش اللبناني ليس مكلّفًا فقط بتنفيذ مهمة سحب السلاح فحسب، بل هو منتشر على كافة الأراضي اللبنانية، ويقوم بعمليات حفظ أمن، وضبط الحدود، ومحاربة الإرهاب، ومكافحة المخدرات، مضيفًا: "من هنا يقع عبء كبير على عاتقه، فيما الإمكانات المتوافرة له قليلة".

كما أكد أن هذا السلاح انتهت مهمته ولم يعد له من دور رادع، وقال: "فلنتعقّل ولنكن واقعيين، ولنقرأ بصورة صحيحة الظروف الإقليمية والدولية من حولنا"، مبيّنًا أن القضية لا تتعلق بتطبيق القرار 1701.

يُذكر أن اتفاق وقف النار الذي بدأ سريانه في نوفمبر 2024 نصّ على وقف الأعمال القتالية بين إسرائيل وحزب الله، وانسحاب حزب الله إلى شمال نهر الليطاني، وصولًا إلى نزع سلاحه في كل لبنان، وعلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من المواقع التي تقدّم إليها خلال الحرب الأخيرة.

