جولة ثانية من المباحثات الروسية الأمريكية في إسطنبول

الوكيل الإخباري- تنطلق اليوم الخميس الجولة الثانية من المباحثات الروسية الأمريكية في قصر السفارة الروسية بإسطنبول، حول سبل إزالة العقبات الفنية وتطبيع العمل الدبلوماسي بين البلدين.



وتركز المباحثات على تحسين ظروف عمل الدبلوماسيين، وحل القضايا اللوجستية والإدارية.

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ويترأس الوفد الروسي سفير موسكو في واشنطن ألكسندر دارتشييف، والوفد الأمريكي نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا وأوراسيا سوناتا كولتر، بحضور ممثلين عن وزارتي الخارجية في البلدين.



وكان الجانبان قد عقدا جولة أولى من مباحثات تطبيع العمل الدبلوماسي في 27 فبراير الماضي في مقر القنصلية الأمريكية بإسطنبول.