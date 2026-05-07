جولة جديدة من المباحثات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن الخميس المقبل

الوكيل الإخباري- قال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إن مسؤولين من إسرائيل ولبنان سيعقدون جولة ثالثة من المحادثات في واشنطن يومي 14 و15 أيار، في وقت تضغط فيه الولايات المتحدة على البلدين للتوصل إلى اتفاق سلام دائم رغم استمرار الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان.

