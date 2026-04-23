جولة محادثات جديدة الخميس بين لبنان وإسرائيل وبيروت ستطلب تمديد الهدنة

ودعت إسرائيل، من جهتها، لبنان إلى "التعاون" لمواجهة حزب الله الذي يرفض هذه المحادثات، مؤكدة أنه لا توجد "خلافات جدية" مع الجانب اللبناني.
وكان البلدان، اللذان هما في حالة حرب رسمية منذ عام 1948، قد عقدا جولة أولى من المحادثات في واشنطن يوم 14 نيسان، في خطوة وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ عام 1993، بهدف التوصل إلى إنهاء الحرب.
وبعد هذه المحادثات بيومين، أعلنت الولايات المتحدة هدنة لمدة 10 أيام، في ظل الحرب التي أسفرت عن مقتل أكثر من 2400 شخص في لبنان ونزوح أكثر من مليون آخرين.
ويشارك في محادثات الخميس وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، والسفير الإسرائيلي في واشنطن يحيئيل ليتر، وسفيرة لبنان لدى الولايات المتحدة ندى حمادة معوض، إلى جانب سفير الولايات المتحدة في لبنان ميشال عيسى.
كما ينضم إلى الجولة السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هوكابي، بحسب ما أفاد مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية.
وتأتي هذه الجولة في وقت يتبادل فيه حزب الله وإسرائيل الاتهامات بخرق الهدنة.
