جولة مفاوضات جديدة بين واشنطن وطهران الخميس

أعلن مسؤول أمريكي أن جولة جديدة من المفاوضات بين واشنطن وطهران تُعقَد، يوم الخميس، سعياً إلى التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.





وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن هذه الجولة من المفاوضات بين البلدين، وهي الثالثة، ستُعقَد كسابقتها في مدينة جنيف السويسرية.






