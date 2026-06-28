جيروزاليم بوست: واشنطن تستهدف مواقع جديدة إيرانية بمضيق هرمز

وبحسب المصدر، فإن الضربات شملت أيضًا أهدافًا أخرى لم تكن قد استُهدفت سابقًا.
وأضاف أن الأهداف التي تعرضت للقصف تضمنت بنية تحتية إيرانية للمراقبة، وأنظمة اتصالات، ومواقع للدفاع الجوي، ومستودعات للطائرات المسيّرة، إلى جانب قدرات خاصة بزرع الألغام.
ولم يصدر تعليق رسمي من الجانب الإيراني أو الأمريكي بشأن ما أوردته الصحيفة.
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