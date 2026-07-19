جيش الاحتلال: اعتراض طائرة مسيّرة قرب الحدود مع سوريا

07:52 م

الوكيل الإخباري- أعلن جيش الاحتلال أن سلاح الجو اعترض، قبل قليل، طائرة مسيّرة جرى رصدها في منطقة الحدود مع سوريا، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر إطلاقها. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال، في بيان مقتضب، إن سلاح الجو اعترض قبل قليل طائرة مسيّرة بعد رصدها في منطقة الحدود مع سوريا.



وأضاف أنه يجري فحصا لتحديد مصدر إطلاق الطائرة المسيّرة.



وأشار البيان إلى أنه، ووفقا للسياسة المعمول بها، لم تُفعّل صفارات الإنذار خلال الحادثة.









