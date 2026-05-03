الأحد 2026-05-03 10:41 ص

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم
جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم
 
الأحد، 03-05-2026 08:55 ص
الوكيل الإخباري-  أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد إنذارا عاجلا لسكان 11 بلدة وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر إلى مناطق مفتوحة.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات ضد جماعة حزب الله عقب ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أن أي شخص يوجد بالقرب من مقاتلي الجماعة أو منشآتها ربما يكون عرضة للخطر.

وتواصل إسرائيل شن غارات جوية في أنحاء جنوب لبنان، وتحتل قواتها شريطا في جنوب البلاد وتدمر منازل تصفها بأنها بنية تحتية تستخدمها جماعة حزب الله.

وتواصل الجماعة المسلحة المدعومة من إيران شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على القوات الإسرائيلية في لبنان وشمال إسرائيل.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أخبار محلية مجلس الوزراء يعقد في إربد الجلسة الثانية من جلساته في المحافظات

اليابان تخمد أكبر حريق غابات تشهده منذ عقود

عربي ودولي اليابان تخمد أكبر حريق غابات تشهده منذ عقود

الثوم

طب وصحة "الثوم".. مفتاح غذائي لمواجهة الضغط

ب

أخبار محلية بدء صرف رديّات ضريبة الدخل للمكلفين

ب

اقتصاد محلي استقرار أسعار الذهب محليا.. وعيار 21 يسجل 93.8 دينارا للغرام

ر

عربي ودولي خبراء: عجز إسرائيلي أمام سلاح "حزب الله" الجديد "القاتل"

صرخات استغاثة تتحول إلى قصة إنقاذ بطلها الغطاس أحمد زعيرات في مادبا

خاص بالوكيل فيديو - صرخات استغاثة تتحول إلى قصة إنقاذ بطلها الغطاس أحمد زعيرات في مادبا

"سوريون يؤيدون الضربات الأردنية على مواقع لتجار المخدرات في السويداء"

ترند "سوريون يؤيدون الضربات الأردنية على مواقع لتجار المخدرات في السويداء"



 
 






الأكثر مشاهدة

 