جيش الاحتلال الإسرائيلي يدعو سكان في جنوب لبنان إلى إخلاء منازلهم

08:55 ص

الوكيل الإخباري- أصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي الأحد إنذارا عاجلا لسكان 11 بلدة وقرية في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم والابتعاد مسافة لا تقل عن ألف متر إلى مناطق مفتوحة. اضافة اعلان





وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه ينفذ عمليات ضد جماعة حزب الله عقب ما وصفه بأنه انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أن أي شخص يوجد بالقرب من مقاتلي الجماعة أو منشآتها ربما يكون عرضة للخطر.



وتواصل إسرائيل شن غارات جوية في أنحاء جنوب لبنان، وتحتل قواتها شريطا في جنوب البلاد وتدمر منازل تصفها بأنها بنية تحتية تستخدمها جماعة حزب الله.



وتواصل الجماعة المسلحة المدعومة من إيران شن هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ على القوات الإسرائيلية في لبنان وشمال إسرائيل.







