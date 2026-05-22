الجمعة 2026-05-22 11:58 ص

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف شخصين بغارة جوية في جنوب لبنان

الجمعة، 22-05-2026 09:32 ص
الوكيل الإخباري-  أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، بإستهدافه شخصَين خلال غارة جوية نفذها في جنوب لبنان، مدعيا بأنهما كانا "يتحركان بطريقة مريبة" في جنوب لبنان.


وذكر الجيش على تلغرام "قبل فترة وجيزة، رصد الجيش شخصَين يتحركان بطريقة مريبة على مسافة مئات الأمتار من الأراضي الإسرائيلية، في جنوب لبنان".

وأضاف "بعد تحديد هويتهما ومراقبتهما من جانب الجيش ، تم استهدافهما والقضاء عليهما في غارة جوية".

ومنذ إعلان الهدنة في 17 نيسان/أبريل، والتي أُعلن تمديدها لمدة 45 يوما إضافيا منذ مطلع الأسبوع الجاري، واصلت إسرائيل شنّ ضربات على لبنان.

من جهة أخرى، نقلت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن غارة إسرائيلية على بلدة حناويه قرب صور أودت بحياة أربعة أشخاص يعملون في القطاع الصحي.

وأدّت الغارات الإسرائيلية على لبنان منذ بدء الحرب في 2 آذار/مارس، إلى استشهاد 3089 شخصا، من بينهم 116 مسعفا وعاملا في القطاع الصحي، وفق الأرقام التي قدمتها وزارة الصحة اللبنانية الخميس.

من جهتها، أفادت إسرائيل بمقتل 22 جنديا.
 
 


