الثلاثاء 2026-03-24 06:20 م

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف محطات وقود "تمول أنشطة حزب الله"

الثلاثاء، 24-03-2026 05:00 م

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه استكمل خلال الساعات الماضية موجة جديدة من الغارات الجوية في مناطق متفرقة من لبنان، استهدفت محطات وقود قال إنها تُستخدم لتمويل أنشطة حزب الله.

اضافة اعلان


وذكر الجيش، في بيان، أن الغارات طالت محطات وقود تابعة لشركة "الأمانة"، التي قال إنها خاضعة لسيطرة حزب الله وتُستخدم كجزء من بنيته الاقتصادية الداعمة لأنشطته.


وأضاف أن الضربات أسفرت عن تدمير عدد من محطات الوقود في مناطق مختلفة، مشيرًا إلى أن هذه المحطات تُستخدم، بحسب وصفه، لتزويد شاحنات تنقل أسلحة وعناصر مسلحة بالوقود.


كما أشار الجيش إلى أن استهداف هذه المواقع يُلحق ضررًا بما وصفها بالبنية التحتية للحزب، ويؤثر على قدراته العملياتية، مضيفًا أن هذه الضربات تأتي في سياق استهداف شبكات اقتصادية أخرى، من بينها جمعية "القرض الحسن" في بيروت.

 
 






