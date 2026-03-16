الإثنين 2026-03-16 06:55 م

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن ضربات واسعة على عدة مناطق في إيران

الإثنين، 16-03-2026 02:20 م
الوكيل الإخباري-  أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الاثنين أنه شنّ سلسلة ضربات على مواقع في إيران في كل من العاصمة طهران وشيراز (جنوب) وتبريز (شمال غرب)، في اليوم السابع عشر من الحرب المشتركة مع الولايات المتحدة ضد الجمهورية الإسلامية.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال في بيان مقتضب إنه "بدأ سلسلة واسعة النطاق من ضربات تستهدف البنية التحتية التابعة لنظام إيران الإرهابي في طهران وشيراز وتبريز".
 
 


