جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عدة على جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عدة على جنوبي لبنان، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.





وقالت الوكالة إن الغارات أدت إلى تضرر عدد من المنازل.



من جانبه، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق عدة في جنوبي لبنان.



وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يشكل على إسرائيل".



ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار الذي وُقِّع في شهر تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل ولبنان، بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، بعد 14 شهراً من المواجهات.

