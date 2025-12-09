جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات عدة على جنوبي لبنان

وقالت الوكالة إن الغارات أدت إلى تضرر عدد من المنازل.
من جانبه، أقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بقصف مناطق عدة في جنوبي لبنان.
وقال جيش الاحتلال في بيان إنه "سيواصل العمل لإزالة أي تهديد يشكل على إسرائيل".
ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي انتهاك وقف إطلاق النار الذي وُقِّع في شهر تشرين الثاني 2024 بين إسرائيل ولبنان، بوساطة الولايات المتحدة وفرنسا، بعد 14 شهراً من المواجهات.
-
أخبار متعلقة
-
تحديد موعد لقاء ترامب بنتنياهو
-
روسيا تعلق الرحلات الجوية في 4 مطارات وتحذر السكان من هجمات بالمسيرات
-
ترامب يهدد المكسيك برسوم جمركية جديدة على خلفية نزاع على المياه
-
بوتين يؤكد تعزيز منظمة الأمن الجماعي خلال رئاسة روسيا للمنظمة في 2026
-
مصر .. جنازة مهيبة لـ 4 قضاة لقوا مصرعهم في حادث مروع
-
ويتاكر: ترامب قد ينسحب من جهود التسوية في أوكرانيا إذا رأى أن اتفاق السلام مستحيل
-
زاخاروفا: نزاع واسع النطاق في فنزويلا سيؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها
-
الرياض والدوحة توقعان اتفاقية تنفيذ مشروع قطار السعودية - قطر السريع