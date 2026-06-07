جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

وفي بيان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشنّ حاليا غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.
من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف مراكز قيادة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مضيفا أن هذه العمليات تأتي ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.
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