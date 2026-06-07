جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

الوكيل الإخباري- قال مصدر أمني لبناني، الأحد، إنّ غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي بيان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشنّ حاليا غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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