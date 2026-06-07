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جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت

الجيش الإسرائيلي يشن غارات جديدة على ضاحية بيروت الجنوبية
الضاحية الجنوبية
 
الأحد، 07-06-2026 03:49 م

الوكيل الإخباري-   قال مصدر أمني لبناني، الأحد، إنّ غارات إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.
وفي بيان، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه يشنّ حاليا غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت.

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من جهته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن الجيش الإسرائيلي يستهدف مراكز قيادة تابعة لحزب الله في الضاحية الجنوبية، مضيفا أن هذه العمليات تأتي ردا على إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل.

 
 


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