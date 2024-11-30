 
السبت 2024-11-30 07:51 م
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوبي لبنان

علم لبنان
لبنان
السبت، 30-11-2024 05:37 م

الوكيل الإخباري-   قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه نفّذ سلسلة غارات على لبنان بعد رصد "أنشطة شكّلت تهديدا"، وذلك في اليوم الرابع من بدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان.

اضافة اعلان


وأضاف جيش الاحتلال، في بيان، أنه هاجم 4 أهداف، مشيرا إلى أن بعض الضربات نفذتها طائرات الاحتلال.

 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة توجه بالنظر لمعالجة الملاحظات بشأن الإجازة بدون راتب

جانب من اللقاء

أخبار محلية محافظ عجلون يؤكد جاهزية البلديات للتعامل مع الظروف الجوية الطارئة

صورة من حفل اطلاق المشروع

أخبار محلية إطلاق مشروع حماية الروابط العائلية في المجتمعات المتضررة من النزاعات

ارشيفية

فلسطين استشهاد طفل بمستشفى العودة في غزة

اللحوم الحمراء

أخبار محلية إغلاق محال تبيع لحوم فاسدة ومنتهية الصلاحية في اربد

قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز خلال اقتحام بلدة بيتا جنوب نابلس

فلسطين إصابتان بالرصاص الحي جنوب نابلس

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تؤكد عزمها تطوير المعابر الحدودية

مديرية الأمن العام

أخبار محلية إعلان صادر عن مديرية الامن العام



 




الأكثر مشاهدة