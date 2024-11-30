جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، إنه نفّذ سلسلة غارات على لبنان بعد رصد "أنشطة شكّلت تهديدا"، وذلك في اليوم الرابع من بدء سريان وقف إطلاق النار في لبنان.

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