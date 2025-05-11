جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرات بضرورة إخلاء 3 موانئ يمنية

09:37 م

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الوكيل الإخباري- قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش أصدر، الأحد، تحذيرات بضرورة إخلاء 3 موانئ يمنية، هي رأس عيسى والحديدة والصليف، قائلا إن الحوثيين يستخدمون هذه الموانئ. اضافة اعلان





ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.