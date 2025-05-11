الأحد 2025-05-11 09:43 م
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرات بضرورة إخلاء 3 موانئ يمنية

تتصاعد أعمدة الدخان في الأفق بعد غارة جوية إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء
تتصاعد أعمدة الدخان في الأفق بعد غارة جوية إسرائيلية على العاصمة اليمنية صنعاء
 
الأحد، 11-05-2025 09:37 م
الوكيل الإخباري-   قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن الجيش أصدر، الأحد، تحذيرات بضرورة إخلاء 3 موانئ يمنية، هي رأس عيسى والحديدة والصليف، قائلا إن الحوثيين يستخدمون هذه الموانئ.اضافة اعلان


ويطلق الحوثيون صواريخ وطائرات مسيرة على إسرائيل.
 
gnews

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